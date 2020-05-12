Belediye başkanı, sahra hastanesinde hemşireleri ziyaret edip çiçek verdi

Belediye başkanı, sahra hastanesinde hemşireleri ziyaret edip çiçek verdiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Esendere belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gümrük kapısındaki sahra hastanesinde görevli hemşireleri ziyaret edip, çiçek vererek, Hemşireler Günü'nü kutladı.

12.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:18
Belediye başkanı, sahra hastanesinde hemşireleri ziyaret edip çiçek verdi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Esendere belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gümrük kapısındaki sahra hastanesinde görevli hemşireleri ziyaret edip, çiçek vererek, Hemşireler Günü'nü kutladı. Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlamak için Esendere Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesini ziyaret etti. Fedakarca çalışan hemşirelere teşekkür edip, gül veren Başkan Büyüksu, Hemşireler Günü'nü kutladı. Büyüksu, "Bugün onların yanında olmak istedik. Şu an Türkiye'nin en ücra köşesinde İran ile sınır komşumuz olan Esendere Gümrük Müdürlüğü sahasında kurulan sahra hastanesinde çalışan sağlık emekçilerimize ziyarette bulunduk. Onlara bu güzel günlerinde yalnız kalmadıklarını hissettirmek için yanlarındayız. Dünyanın en zor görevini yapıyorlar. Onlara minnet borçluyuz" dedi Belediye başkanı, sahra hastanesinde hemşireleri ziyaret edip çiçek verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Dırbaz Büyüksu, Yüksekova, Esendere, Güncel, Haber

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