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Belediye Başkanı Sarı'dan Adalet Bakanı Gül'e ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti.

04.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:58Belediye Başkanı Sarı'dan Adalet Bakanı Gül'e ziyaret
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Nizip Belediye Başkanı Sarı, Bakan Gül'ü ziyaret ederek, belediyecilik hizmetleri ve yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.
Başkan Sarı, ilçede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Adalet Bakanı Gül ile fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Nizip'e en iyi şekilde hizmet etmek ve daha çok yatırım sağlanması için ziyaretlere devam edeceklerini ifade eden Başkan Sarı, "Hükümetimiz döneminde Nizip ilçemize çok önemli yatırımlar kazandırıldı ve halen de kazandırılmaya devam ediliyor. Sayın Bakanımız da ilimize ve ilçemize yapılan yatırımlara katkı sundu. Ben yapılan yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bakanımız Abdulhamit Gül'e teşekkür ediyorum." dedi.
İlçe ile ilgili brifing alan Bakan Gül de Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Abdülhamit Gül, Muammer Sarı, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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