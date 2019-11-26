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Belediye Başkanı Say, yeni projeleri tanıttı

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, göreve geldikleri günden yana yaptıkları çalışmalar ve planladıkları projeler hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

26.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:00Belediye Başkanı Say, yeni projeleri tanıttı
Belediye Başkanı İsmail Say, göreve geldikleri günden yana yaptıkları çalışmalar ve planladıkları projeler hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.
Seyir Tepesinde düzenlenen programda konuşan Say, insan odaklı bir hizmet anlayışını benimsediklerini, kültürel ve sosyal belediyecilik ilkesi kapsamında, alt yapı ve üst yapı başta olmak üzere sosyal donatı alanları, park tadilatları ile sosyal ve sportif faaliyetlere destek verdiklerini söyledi.
İnsani yardımlar noktasında da vatandaşların mağdur edilmemesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Say, şunları kaydetti:
"Belediyenin 5 yıllık stratejik planı tamamlandı. 1972'de kurulan ilçenin altyapı sorununun giderilmesi için Ankara'da ihalesi yapılıyor. Yakın zamanda ilk kazmayı vuracağız. Edremit'te altyapısı olmayan mahallemiz kalmayacak. Büyükşehir Belediyesince yürütülen İleri Biyolojik Arıtma Tesisi de devam ediyor. Bu yatırımlarla kirlenme oranı yüzde 90 azalacak. Çevre yolu konusuna da müdahil olduk. Mart ayında ilçemizde misafir ettiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız bu noktada bize söz vermişti ve sözünde durdu. Yılbaşına kadar kağıt üzerindeki işler bittikten sonra çevre yolunun açılması ile ilgili bir engel kalmayacak. Vatandaşların mağdur olmasını istemiyoruz ama hiçbir vatandaşımızın da yüz binlerce insanın mağduriyetine sebep olmaması lazım."
"Edremit ile YYÜ arasında gemiyle ulaşım başlayacak"
Deniz ulaşımında Edremit'i Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlamayı düşündüklerini ifade eden Başkan Say, "Şamran Kanalını ıslah etme ve bunu turizme kazandırma projemiz var. Bunu DAP İdaresi ile yürütüyoruz. Bisiklet yolu, dinlenme noktaları, kamp alanlarından oluşan uzun soluklu bir proje olacak. İlimizin ilk 'Millet Kıraathanesi'nin ihalesi yapıldı. Edremit Kent Meydanında yakın zamanda ilk millet kıraathanesini hizmete açacağız. Edremit limanını büyütüp hem yat limancılığını hem de balıkçılığını geliştirecek projeler geliştiriyoruz. Edremit'i Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlamayı düşünüyoruz. Bu birkaç boyutu olan ve birkaç kurumu ilgilendiren bir proje. Şehrin iki yakasını hem trafiği rahatlatmak anlamında hem de çok zevkli ve kısa süren bir yolculukla insanlarımızı üniversiteden, Tuşba'dan Edremit'e taşıma projesidir." diye konuştu.
Van'da Gençlik ve Bakanlığı ile DAKA işbirliğiyle bir çok takımın kamp yapabileceği bir spor köyü oluşturmayı planladıklarını anlatan Say, bu projeyle kentte spor turizmini geliştireceklerine inandığını dile getirdi.

İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA

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