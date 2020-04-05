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Belediye Başkanı Saygılı, sokakta tek tek maske dağıttı

Belediye Başkanı Saygılı, sokakta tek tek maske dağıttı Koruyucu maske dağıtan Başkan Saygılı sosyal mesafeyi unutmadı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yaya yoğunluğunun yaşandığı caddeleri gezerek vatandaşlara maske dağıtıp...

05.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:40
Belediye Başkanı Saygılı, sokakta tek tek maske dağıttı
Koruyucu maske dağıtan Başkan Saygılı sosyal mesafeyi unutmadı
KIRIKKALE - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yaya yoğunluğunun yaşandığı caddeleri gezerek vatandaşlara maske dağıtıp sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulundu.
Kırıkkale Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir içerisinde yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda zabıta ekipleri ile birlikte esnaflara ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı. Maske dağıtımı esnasında vatandaşları sık sık sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulunan Başkan Saygılı, "Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu. Vatandaşlarımızdan da zorunlu hallerde dışarı çıktıklarında maske takmalarını özellikle istiyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanımızın yaptığı uyarıları da dikkate alarak sosyal mesafeyi korumalarını özellikle rica ediyorum" dedi.
Pazarlara el dezenfekte sıvısı yerleştirildi
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı üzerine kentte kurulan tüm kapalı semt pazarlarına girişler tek noktadan yapılırken maskesiz gelen vatandaşlara da burada zabıta ekiplerince maske dağıtımı yapıldı. Yine pazar girişlerine Kırıkkale Belediyesi tarafından el dezenfekte sıvısı yerleştirilerek vatandaşların pazar alışverişlerini daha hijyenik şekilde yapmaları hedefleniyor. Öte yandan, pazar esnafı da maske ve eldiven takmaları, ürünlere el değmeden satmaları hususunda zabıta ekipleri tarafından sık sık uyarılıyor. Belediye Başkanı Saygılı, sokakta tek tek maske dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Zabıta, Yerel

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Belediye Başkanı Saygılı, sokakta tek tek maske dağıttı
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