Belediye Başkanı Seçen, Kaçem'de İncelemelerde Bulundu

Başkan Seçen, Paşa Konağı'nda kadın eğitiminde etkin bir güç oluşturan Nevşehir Belediyesi bünyesinde eğitim çalışmalarını başarı ile sürdüren KAÇEM'iziyaret ederek burada gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin olarak KAÇEM yetkililerinden bilgiler aldı.

Başkan Seçen, KAÇEM 'deeğitim alan kadınlarla da bir süre sohbet eden Başkan Seçen, Nevşehir'de kadın eğitimleri alanında özellikle son yıllarda önemli bir atılım içerisinde bulunan KAÇEM'in etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Bültenler