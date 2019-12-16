Haberler » Güncel » Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, muhtarları dinledi - Haber

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, muhtarları dinledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerin sorunları hakkında bilgi aldı.

16.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:16Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, muhtarları dinledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerin sorunları hakkında bilgi aldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gürkan beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş ile birlikte muhtarlarla toplantı yaptı.
Gürkan, burada yaptığı konuşmada muhtarların yerel yönetimlerin gözü, kulağı olduğuna işaret etti.
Muhtarların kendilerine aktardığı bilgilerin değerli olduğunu anlatan Gürkan, "Mahallelerimizde yapılan hizmetlerde bir başarı varsa bunun temelinde istişare bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla muhtar derneklerimizle tek tek görüşüyoruz. Her ilçemizde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Mahallede vatandaşın her sorunu muhtara gelir. Muhtarlarımız bir sembol altında değil isim olarak seçilmişlerdir." ifadelerini kullandı.
Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ise selamlama konuşmasında kentte yapılan çalışmalardan dolayı Gürkan'a teşekkür etti.

Selahattin Gürkan, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12 Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (3) - Haber
16:12 Ilgın Belediyesi'nden "alışverişini yerel esnaftan yap" kampanyası - Haber
16:12 Denizli'de sahte içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haber
16:11 Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınıp serbest bırakılan kadınlardan adli kontrol şartına itiraz - Haber
16:11 74 yaşında yemek kursuna gidiyor - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:12:54