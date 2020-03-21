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Belediye Başkanı Şenlikoğlu'ndan "Haydi Giresun Eve" çağrısı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yenip tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Giresunlulara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

21.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:52
Belediye Başkanı Şenlikoğlu'ndan
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yenip tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Giresunlulara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Virüsün yayılma riskini en az seviyeye indirmek için kampanya başlatan Şenlikoğlu, sosyal medya hesaplarından, "Haydi Eve Giresun" sloganıyla, "Meydanlarımız, sokaklarımız sizinle güzel olsa da sevdikleriniz için evde kalın. Böylesine zor günlerde alacağımız kişisel tedbirler, toplum sağlığımız için çok önemli. Haydi Giresun'um, gelin hep birlikte bu çağrıya uyalım." paylaşımı yaptı.
Şenlikoğlu, ayrıca, her türlü koşulda göreve hazır olan, yeni tip koronavirüs ile mücadelede de sabır ve özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının belediyeye ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini duyurdu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel

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