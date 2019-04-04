Belediye Başkanı Şeylan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Van
Milletvekilleri İrfan Kartal
ve Abdulahat Arvas
ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
, Çatak
Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan
'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeylan, yaptığı konuşmada, Çatak'a hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Çatak'ın AK Parti teşkilatına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a olan desteğini gösterdiğini ifade etti.
İl Başkanı Türkmenoğlu da belediye başkanının ilçede çok sevildiğini belirterek, "Siz Çataklılar adayımıza sahip çıktınız, yanında durup başkan yaptınız. İlçe teşkilatımızla kapı kapı dolaşarak büyük bir başarı gösterdiniz. Bu zaferde emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum." dedi. Milletvekili
Kartal ve Arvas ise Çatak için sunulan tüm projelerin Ankara
'da takipçisi olacaklarını dile getirdi.
Daha sonra başkan Şeylan ve AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen
'i makamında ziyaret etti.
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Kaynak: AA