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Belediye Başkanı Şeylan, muhtarlarla bir araya geldi

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

29.08.2019 15:06 Belediye Başkanı Şeylan, muhtarlarla bir araya geldi
Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.
Belediye salonunda yapılan toplantıda konuşan Şeylan, belediyecilik hizmetlerinde bireysel değil toplumun yararını düşünmek zorunda olduklarını söyledi.
Zaman zaman bazı hizmetlerin yerine getirilmesinde yetersiz kalabildiklerini belirten Şeylan, yapamayacakları, yerine getiremeyecekleri hiçbir hizmet için söz vermediklerini aktardı.
Kaldırım işgalleri konusunda dile getirilen sorunla ilgileneceklerini kaydeden Şeylan, "Mahallelerimizden gelen minibüsçüler şehir merkezinde araçlarını park edemeyecek. Yeni otogara gidecekler. Bu uyarıya uymayanlar hakkında kolluk kuvvetleriyle işlem yapmak zorunda kalacağız. Sizler mahallelerde bizim temsilcilerimizsiniz Bu doğrultuda bizim gibi hareket ederek, istişare yoluyla ilçemiz adına güzel işler yapma gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Abdurrahman Şeylan, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: AA

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