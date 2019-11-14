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Belediye Başkanı takımına tesis kazandırdı

Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam tarafından kulübe sabit gelir ve antrenman sahası kazandırmak amacıyla halısaha yaptı.

14.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:35Belediye Başkanı takımına tesis kazandırdı
Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam tarafından kulübe sabit gelir ve antrenman sahası kazandırmak amacıyla halısaha yaptı.

'ın Perşembe Beldesinde Belediye Başkanı İsmail İnam tarafından Süper Amatör Lig takımı Perşembe Belediyespor'a sabit gelir kazandırmak amacıyla halı saha yapıldı. Öte yandan halısahanın geliri ise Perşembe Belediyespor kulübüne aktarılması planlanıyor. Ardından antrenman sahası sıkıntısı çeken Perşembe Belediyespor hem antrenman sahasına hemde sabit gelire kavuşmuş olacak. 15 Kasım saat 18: 30'da hizmete girecek halısahanın açılışı Perşembe Belediyespor antrenmanı yapılarak saat 19: 30'da ise Perşembe Belediyespor'un efsane futbolcularının maçı ile sona erecek. - ZONGULDAK

İsmail İnam, Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

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