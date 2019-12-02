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Belediye Başkanı Tanğlay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç tercih yaptı.

02.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:29
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç tercih yaptı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tanğlay, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Tanğlay, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Ardından fotoğrafları değerlendiren Tanğlay, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını her yıl takip ettiklerini söyledi.
Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Tanğlay, "Oylamada Anadolu Ajansına yakışan fotoğraflar yer alıyor. Haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları seçtik. Fotoğrafları çeken arkadaşları kutluyorum." dedi.
Belediye Başkanı Tanğlay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Nesrullah Tanğlay, Behçet Alkan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA


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