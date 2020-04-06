Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belediye Başkanı Tanış, AA'nın 100. yılını kutladı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:54
Belediye Başkanı Tanış, AA'nın 100. yılını kutladı
Van 'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tanış, mesajında, Milli Mücadele'nin her aşamasına tanıklık eden AA'nın, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sesini bütün dünyaya güçlü şekilde duyurmaya devam ettiğini belirtti.
AA'nın, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Tanış, mesajında şunları kaydetti:
"Zor şartlarda kurulan ve kısıtlı imkanlarla yayın hayatına başlayan ajans, bugün sahip olduğu 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle global haber ajansı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Vanımızın, Türkiyemizin güzelliklerini dünyaya duyurmaya, dünyadaki gelişmeleri ise bizlere ileten Anadolu Ajansı'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, haber yolculuğunda başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Hayrullah Tanış, Anadolu Ajansı, Gürpınar, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Belediye Başkanı Tanış, AA'nın 100. yılını kutladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika Güncel Haberleri

15:21: Büyükçekmece'de TIR polis aracına çarptı, TEM kapandı - Haber 15:20: Antalya'da yaşlı adama polis yardımı - Haber 15:20: Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100 kişi eylem yaptı - Haber 15:20: Pazar yerlerine sosyal mesafe ayarı - Haber 15:20: Karatay'da sokak hayvanları unutulmuyor - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber