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Belediye Başkanı Tekin, temizlik aracıyla yol temizledi

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen temizlik aracıyla sokak ve caddeleri temizledi.

07.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:25
Belediye Başkanı Tekin, temizlik aracıyla yol temizledi
Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen temizlik aracıyla sokak ve caddeleri temizledi.
Başkan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 620 bin lira değerindeki temizlik aracının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hibe edildiğini söyledi.
Bu konuda AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Başkanı Nuh Dağdelen ve ilçe başkanının da çok emeği olduğunu dile getiren Tekin, şöyle konuştu:
"Herkesten Allah razı olsun. Hep birlikte Bakanlığımızdan talep ettik. Bizdeki araç çok eski ve sık sık arıza veriyordu. Yeni aracımız son teknoloji bir araç. 8 ton çöp alma ve 2 ton ile 10 ton kapasiteli bir araç. Vakumu çok yüksek. İlçemize hayırlı olsun. Tabi bunlar önce Allah sonra AK Parti sayesinde oluyor. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin."

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Zafer Tekin, AK Parti, Bahşılı, Güncel
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