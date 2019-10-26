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Belediye başkanı terör saldırılarında yaralananları ziyaret etti

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, terör örgütü YPG/PKK'nın sivil vatandaşlara yönelik roketli ve havanlı saldırılarında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

26.10.2019 18:30Belediye başkanı terör saldırılarında yaralananları ziyaret etti
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, terör örgütü YPG/PKK'nın sivil vatandaşlara yönelik roketli ve havanlı saldırılarında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yönelik havan ve roketatar saldırılarında yaralananları evlerinde ziyaret eden Aksak, her zaman Ceylanpınar halkının yanında olduklarını söyledi.
Barış Pınarı Harekatı süresince ilçede başarılı bir kriz yönetimi yürütüldüğünü ifade eden Aksak, alınan tedbirler sayesinde can kaybının önüne geçildiğini belirtti.
Aksak, "Bugün Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK'nın roketli saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı tek tek evlerinde ziyaret ettik ve moral verdik. Bizler her zaman Ceylanpınarlı kardeşlerimizin emrinde olacağız. Güçlü devletimizin terör unsurlarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde neticelendi. Rabbim şehit ailelerimize sabır, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar ihsan etsin. Rabbim bir daha böyle günler yaşatmasın." dedi.

Abdullah Aksak, Ceylanpınar, Güncel

Kaynak: AA

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