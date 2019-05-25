Afiş Tartışması Yüzünden Öldürülen Belediye Başkanının Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Edildiği Ortaya Çıktı

Konya'nın Doğanhisar İlçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç, oğulları Abdurrahman Koç ve Osman Koç ile daha önceden sosyal medya üzerinden Öztoklu'yu ''Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi'' şeklinde tehdit ettiği tespit edilen İ.K. (44) ve N.Y.'nin (20) gözaltına alındı.

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, dün gece saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem Doğanhisar Belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılan Öztoklu, kalbine aldığı bıçak darbesi nedeniyle yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

''ÖLECEK GİBİ''

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman Koç ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı olan katil zanlısı Abdurrahman Koç'un babası eski belediye başkanı Abdullah Koç ve kardeşi Osman Koç da gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden vefat eden Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya ''Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi'' tehdit paylaşımında bulunan İ.K. (44) ve N.Y. (20) isimli şahıslar da yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler Akşehir ilçesine götürüldü. Burada emniyet ve jandarmada işlemleri tamamlanan katil zanlısı Abdurrahman Koç, babası, amcası ve diğer iki şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Akşehir Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: DHA