Belediye Başkanı Toprak'tan Vahşi Saldırıya Uğrayan Rabia'ya Destek Ziyareti

Kaynak: DHA

AVCILAR Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından falçatayla boğazı kesilen, defalarca bıçaklanan, elleri bağlandıktan sonra dakikalarca işkenceye uğrayan ve öldüğü sanılarak bir çuval içerisinde göl kenarına atılan 25 yaşındaki Rabia K.'ya destek ziyaretinde bulundu.Olay, geçen 6 Şubat akşamı meydana geldi. Aynı yaştaki Emre Çiçek , 2 yıl arkadaşlık yaptığı kız arkadaşı Rabia K.'yi önce yemeğe ardından tekstil atölyesine götürdü. Çiçek, kendisinden ayrılmak istediğini öğrendiği Rabia K.'nın karşı koyması üzerine falçatayla boğazını bıçakla kesti, yere yığılınca ellerini bağladığı genç kızı defalarca bıçaklayarak cinsel saldırıda da bulundu. Emre Çiçek baltayla da vurup tekmelediği Rabia K.'nın 3 saat sonra öldüğünü zannederek büyük bir çuvalın içine koyduktan sonra kiraladığı aracın bagajına yerleştirip Firuzköy Mahallesi'ndeki Küçükçekmece Gölü kenarını attı. Şehirlerarası otobüs terminaline giderek babasına olanları anlatması üzerine polis Emre Çiçek'i gözaltına aldı ve sabaha karşı çuval içerisinde ağır yaralı genç kızı buldu. Genç kız 1 ay süren tedavi ardından taburcu edilirken, tüyler ürperten haberin DHA tarafından yayınlanması ardından Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, bugün Rabia K.'nın evine giderek destek verdi.Kadın ve Aile Müdürü Pakize Akbaba, belediye psikoloğu Hacı Tekin ile birlikte ziyaret ettiği genç kıza sarılarak 'Geçmiş olsun' diyen Başkan Toprak, "Bir kez daha kadınlarımıza çocuklarımıza böyle felaketlerin, saldırıların olmamasını diliyoruz. Olduğunda da her zaman biz kadınları karşısında bulacaktır. Buna, 'Yaşatılmış acılar' diyoruz. Zalimin zulmünden Allah bütün kadınlarımızı yavrularımızı korusun. Kadına ve kız çocuklarına kalkan eller kırılsın. Kurumsal olarak Rabia kızımızın hukuken, toplumsal olarak karşısında yer alma kararlılığı içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kendisine tıbbi, her türlü sosyal bakımdan yanında olacağız. Hekim olarak bir kızımızın elini tutarak destek vereceğiz. Travmayı atlatmasına ve başka ne yapılacak olursa yanında yer alacağız" dedi.Belediye psikoloğu Hacı Tekin de, henüz psikolojik tedavi görmeyen, konuşamaz haldeki Rabia K.'ya bu alanda her türlü desteği vereceğini, yaşadığı travmayı kısa sürede atlatması için gerekeni yapacaklarını söyledi.Lösemi tedavisi gören annesi Nurhayat K. ve KOAH hastası babası Şerif K., kızlarına gösterilen yakın ilgi nedeniyle Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye teşekkür etti. Şerif K., " Kızım bugün yaşıyorsa, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesindedir. Size de çok teşekkür ediyoruz." dedi.- İstanbul