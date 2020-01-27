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Belediye başkanı Türkiye karşıtı ABD'nin başkonsolosuna randevu vermedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ABD'nin Türkiye'ye karşı tavrına ilişkin milli bir duruş sergileyerek, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in randevu talebini reddetti.

27.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:25Belediye başkanı Türkiye karşıtı ABD'nin başkonsolosuna randevu vermedi
Belediye Başkanı Tanju Özcan, ABD'nin 'ye karşı tavrına ilişkin milli bir duruş sergileyerek, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in randevu talebini reddetti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'ndan, geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi'nden randevu talep etti. ABD ile Türkiye arasında yaşanan olumsuz gelişmeleri değerlendiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konsolosluktan gelen ve gündemi belirtilmeyen randevu talebini reddetti. Özcan, randevuyu yerinde görmediklerini belirten bir açıklama yazarak ABD Başkonsolosluğu'na gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özcan, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi rahatsız eden terör örgütleri ile arasına mesafe koymadığı, Türkiye'ye karşı yaptırım kararlarından vazgeçmediği ve ABD Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı yazdığı hakaret dolu, diplomatik nezaketten uzak mektup için özür dilemediği sürece, Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanlığı tarafından hiçbir suretle hiçbir ABD'li resmi temsilciye randevu verilmeyecektir" dedi. - BOLU

Amerika Birleşik Devletleri, Tanju Özcan, Türkiye, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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