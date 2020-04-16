Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan evdeki öğrencilere kitap hediyesi
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini evlerinde sürdüren öğrencilere kitap hediye ediyor.
16.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:30
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini evlerinde sürdüren öğrencilere kitap hediye ediyor.
Belediye ekipleri, Başkan Türkyılmaz'ın talimatıyla evden çıkamayan 20 yaş altındaki öğrencilerin dijital ortama bağlı kalmamaları için evlerini ziyaret ederek kitap dağıtıyor.
Kitap alan öğrenciler, Türkyılmaz'a teşekkür etti.
Öte yandan, ekiplerin kitap hediye ettiğini duyan minik öğrenciler de çektikleri videolarla Başkan Türkyılmaz'dan kitap istedi.
Kaynak: AA
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