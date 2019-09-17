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Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan kitap okuma etkinliği

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kitap Okuyan Tüm Çocuklarımızın Dondurmaları Bizden" kampanyası kapsamında öğrenci ve velileriyle kitap okudu.

17.09.2019 15:24Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan kitap okuma etkinliği
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kitap Okuyan Tüm Çocuklarımızın Dondurmaları Bizden" kampanyası kapsamında öğrenci ve velileriyle kitap okudu.
Türkyılmaz, Kızılırmak Vadi Sitesinde aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi. Burada öğrenci ve velileriyle kitap okuyan Türkyılmaz, çocuklara dondurma dağıttı.
Türkyılmaz, kitap okuma etkinliklerinin büyüyerek devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi.
Vatandaşlar da Başkan Türkyılmaz'a kitap okuma etkinliği için teşekkür etti.

Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

Kaynak: AA

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