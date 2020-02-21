Haberler » Güncel » Belediye Başkanı Uçar atık sızıntısı olan maden bölgesinde inceleme yaptı - Haber

Belediye Başkanı Uçar atık sızıntısı olan maden bölgesinde inceleme yaptı

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, sızıntı meydana gelen özel bakır madeni işletmesinin atık sahasında incelemelerde bulundu.

21.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:02Belediye Başkanı Uçar atık sızıntısı olan maden bölgesinde inceleme yaptı
Belediye Başkanı Serkan Uçar, sızıntı meydana gelen özel bakır madeni işletmesinin atık sahasında incelemelerde bulundu.
Uçar, maden şirketinin yetkilileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle olayın meydana geldiği alanda inceleme gerçekleştirdi.
Uçar, ilçedeki siyasi parti ilçe başkanları, İl genel meclisi ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, ilgili köy ve mahalle muhtarları ile bir toplantı yaptıklarını söyledi.
Atık havuzuna atık taşıyan boru hattında 16 Şubat'ta meydana gelen sızıntının etkileri hakkında bilgi edinmek istediklerini anlatan Uçar, "Bir daha bu şekilde olumsuzluk yaşanmaması için yapılacak çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldık. Sorularımızı ilettik. Yapılması gerekenleri, endişelerinizi dile getirdik. Sahada resmi kurumlarca yapılan inceleme, alınan numuneler ve neticelerini gördükten sonra takibimiz devam edecek." dedi.

Sivil Toplum Kuruluşu, Serkan Uçar, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 16:53:08