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Belediye Başkanı Üçok sokak hayvanlarına yem verdi

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sosyal belediyecilik projesi kapsamında sokak hayvanları beslenme noktalarına yem bıraktı.

22.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:52Belediye Başkanı Üçok sokak hayvanlarına yem verdi
Belediye Başkanı Fatih Üçok, sosyal belediyecilik projesi kapsamında sokak hayvanları beslenme noktalarına yem bıraktı.
Üçok, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış boyunca sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını devam edeceğini söyledi.
Suluova Belediyesi olarak sokak hayvanlarını önemsediklerini dile getiren Üçok, "Sokak hayvanlarımızın kış mevsiminde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yem noktaları oluşturmuştuk. Bugün de onlar için arkadaşlarımızla beslenme noktalarına yemlerini dağıttık. Sokakta kalan canlılarımız hiç şüphesiz bize emanet. Emanete de hep birlikte bakmaya çalışıyoruz." dedi.

Fatih Üçok, Suluova, Güncel

Kaynak: AA

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