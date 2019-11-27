Haberler » Güncel » Belediye Başkanı Ulutaş'ın acı günü - Haber

Belediye Başkanı Ulutaş'ın acı günü

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın, yaşamını yitiren babası Veli Ulutaş toprağa verildi.

27.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:56Belediye Başkanı Ulutaş'ın acı günü
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın, yaşamını yitiren babası Veli Ulutaş toprağa verildi.

'da özel bir hastanede bir süredir tedavi gören Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın babası Veli Ulutaş (81), dün gece yaşamını yitirdi. Veli Ulutaş için bugün ikindi vakti Mezgit mezarlığında tören düzenlendi. Namaz öncesi Belediye Başkanı Ulutaş, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, komşu ilçelerin belediye başkanları ve protokol üyeleri, Veli Ulutaş'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Veli Ulutaş'ın naaşı vatandaşların omuzlarında konulduktan sonra aile kabristanında toprağa verildi. - ANTALYA

Mutlu Ulutaş, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:27 Bakan Dönmez: "Doğal gazdan faydalanan vatandaş sayısı 66 buçuk milyon"
11:26 Sarallar'a 3 ilde eş zamanlı operasyon; 20 gözaltı (2)
11:26 "Foto Kadir" 55 yıldır fotoğraf makinesini elinden bırakmıyor
11:22 VEDAŞ heyetinden köylerde görev yapan öğretmenlere ziyaret
11:21 Zonguldak'ta sis, görüş mesafesi 50 metreye düştü
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:53 Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi
27.11.2019 11:28:22