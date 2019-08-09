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Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Isparta Sütçüler İlçe Belediye Başkanı Mustafa Üstün, son yolculuğuna uğurlandı.

09.08.2019 18:48 Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Isparta Sütçüler İlçe Belediye Başkanı Mustafa Üstün, son yolculuğuna uğurlandı.

Üstün'ün cenazesi, öğle namazına müteakip ilçedeki Sefer Ağa Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Üstün'ün cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Üstün, AK Parti, Sütçüler, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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