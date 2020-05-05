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Belediye Başkanı Uysal, dikiş makinesinde maske dikti

Belediye Başkanı Uysal, dikiş makinesinde maske diktiAntalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Meslek Edindirme, Eğitim ve Sanat Toplulukları (MEST) merkezinde, kurs merkezi öğretmeni Ayşe Yuvalı ile birlikte dikiş makinesinin başına geçti ve Antalyalılara evde nasıl...

05.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:21
Belediye Başkanı Uysal, dikiş makinesinde maske dikti
Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Meslek Edindirme, Eğitim ve Sanat Toplulukları (MEST) merkezinde, kurs merkezi öğretmeni Ayşe Yuvalı ile birlikte dikiş makinesinin başına geçti ve Antalyalılara evde nasıl maske yapılacağını uygulamalı olarak anlattı. Başkan Uysal, MEST merkezini ziyaret etti ve kurs öğretmeni ile birlikte dikiş makinasının başına geçip evde maske dikimini anlattı. Başkan Uysal, salgın döneminde nüfusun sadece dörtte birinin dışarı çıkması ve günlük 2 maske kullanması durumunda her gün için 42 milyon 'kullan at' maskeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun karşılanabilir ve sürdürülebilir olmadığını belirten Başkan Uysal, bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi olarak nisan ayında 510 bin nüfuslu Muratpaşa'da her eve kapı kapı yıkanabilir, yüzde yüz pamuklu kumaştan yapılmış maskeleri ulaştırdıklarını söyledi. Ancak gelinen noktada maskeye ulaşmakta sorun yaşanıyorsa en uygun çözümün evde maske yapmak olduğunu belirten Başkan Uysal, "Hiçbir zaman geç değil. Pandeminin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Dünyada maske kullanan Çekya, Danimarka, Güney Kore, Hong Kong gibi ülkeler salgını kontrol altına aldı. Bir kısmında okullar açıldı" diye konuştu.
Atlet gibi evlerde kolaylıkla bulunabilecek sık dokunmuş bir kumaşın maske yapımı için uygun olduğunu belirten Başkan Uysal, daha sonra eline makas alarak maske yapılabilecek bir kumaştan parça kesti, dikiş makinesinde dikimi tamamladı ve ardından iğne iplikle lastiklerini dikti. Başkan Uysal'ın maske yapımını anlattığı video, Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Belediye Başkanı Uysal, dikiş makinesinde maske dikti

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haber

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