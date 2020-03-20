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Belediye başkanı vatandaşların toplanmalarını önlemek için anonsun başına geçti

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların toplanmalarını önlemek için anonsla halkı uyardı.

20.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:01
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların toplanmalarını önlemek için anonsla halkı uyardı.
İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin çok sıkı tedbirlerle koronavirüsle mücadele ettiğini belirtti.
Devletin bu hassasiyetini ilçede bazı vatandaşlarda göremediklerini ifade eden İbaş, "Bugün ilçemizde cuma günü olmasından dolayı çok yoğun bir şekilde bir aradalar. Parklarda, oturma alanlarında birbirleriyle temas ediyorlar. Bu üzücü bir durum." dedi.
İbaş, bir kişinin diğer insanların hayatlarını tehlikeye atmaya hakkı olmadığını vurgulayarak, "Devletimiz çok büyük radikal kararlar aldı. Sağlık Bakanımız 10 gündür belki uyumuyor. Bir olalım, birlik olalım, hep beraber olalım." ifadesini kullandı.
Belediye olarak vatandaşların istemeleri halinde ayağına kadar gideceklerini kaydeden İbaş, "Kendi ihtiyaçlarını, taleplerini, su yüklemelerini, gerekirse pazar alışverişlerini belediye personeli olarak yaparız. Lütfen dışarı çıkmasınlar. 15 gündür belediye çalışanları anons ediyor. Bunları hiç kimse dikkate almadığı için anonsları ben yapmaya karar aldım. İnşallah bizleri dinlerler." diye konuştu.
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Belediye başkanı vatandaşların toplanmalarını önlemek için anonsun başına geçti

Kaynak: AA

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Belediye başkanı vatandaşların toplanmalarını önlemek için anonsun başına geçti
Etiketler : Fethi Yaşar, Yağlıdere, Güncel

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