Belediye Başkanı Vergili, Engelli Derneğini Ziyaret Etti

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği
Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz
'ı ziyaret etti.
Vergili, ziyarette yaptığı konuşmada, her bireyin birer engelli adayı olduğunu söyledi.
Belediye olarak engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Vergili, şunları kaydetti:
"Ülkemiz ve dünyamız tüm engelleri yıkarak başarılara imza atan sanatçıların, sporcuların örnekleriyle dolu. Tüm bu örnekler diğer engelli bireyleri cesaretlendirmeli ve hayata bakış açılarını değiştirmelidir. Yapmamız gereken Karabük'ü engelli kardeşlerimiz için kolay, yaşanır bir hale getirmektir. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız."
Yılmaz da ziyaretten dolayı Vergili'ye teşekkür etti.
Muhittin Yılmaz,Karabük,Rafet Vergili
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:31