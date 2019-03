Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; "10 Yıl Önce Başlattığımız Hizmet Yürüyüşünden Dönmeyeceğiz"

Kaynak: İHA

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir 'de 2009 yılında başladığı ve şehri yeniden imar ettiği projelerine ara vermeden devam edeceğini Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya sürecinde anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, katıldığı istişare toplantılarında halkında desteğini alıyor. Türkiye 'nin seçildiği dönemde en genç Belediye Başkanı olma ünvanını da elinde bulunduran Yaşar Bahçeci , 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden de başarı ile çıkarak Kırşehir Belediye tarihinde bir rekora da imza atmak istiyor.Değişim sürecini 2009 yılında Kırşehir'i yeniden imar ederek başlattıklarını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Esnaf kenti olan Kırşehir'de değişim sürecini yaptığımız ve aşamaları devam eden Ahi Külliyesi ile başlattık. Toplu Taşıma Sistemi ile halkın belirli bir saatte evine çekilmesinin önüne geçerek Kırşehir'in her bölgesine ulaşımı kolaylaştırdık. Kent Park, Masal Park, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı, atıl konakların restorasyonu ve hizmeti açılması gibi birçok projeyi istişarelerimizle hep birlikte geliştirdik."dedi.Başlatılan değişim ve gelişim seferberliğinin devam etmesi için destek isteyen ve aralıksız istişare toplantılarını sürdüren Belediye Başkanı Bahçeci , "Biz; on yıl önce değişim yürüyüşü başlattık. Sonuna kadar yürümeye de devam edeceğiz. Bu şehri el ele vererek, hep birlikte kalkındıracağız. Kırşehir'de gündelik yaşamın her alanına dokunduk. Sadece şehirleşme atılımlarımız olmadı. Aynı zamanda katma değer de ürettik, üretiyoruz."diye konuştu.Seçimlerin kampanya süreçlerini şehre yapılan kazanımları anlatma süreçleri olarak gördüklerini belirten Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;" 10 yılda Kırşehir'i nereden nereye getirdiğimizi en iyi halk görüyor ve biliyor. Kırşehir bir esnaf şehridir ve bizde şehir geliştirirken bunu ön planda tutuyoruz.Kırşehir'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına 31 Mart akşamı seçmen öncülük etmiş olacak. On yıl boyunca verdikleri oylarla bu şehri çağdaş, yaşanabilir, modern ve marka bir kent haline getirdik. Bundan sonrada getirme hedefine bizleri biraz daha yaklaştırmış olacaktır.Tevazu, gayret ve samimiyetle 'Önce Millet, Önce Memleket' sloganımızla gönülleri fethetmeye devam edeceğiz." - KIRŞEHİR