Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Açıklaması

Kaynak: İHA

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin 3. Dönemde başkan adayı Yaşar Bahçeci , 10 yılda hayata geçirilen projelerin yanı sıra Kırşehir'de 41 vizyon projeyi de yeni dönemde hayata geçirmek istediklerini söyledi.Esnaf ziyaretinde konuşan Belediye Başkanı Bahçeci , "Yaptığımız esnaf ziyaretleri ve mahalle toplantılarında halkı gösterdiği ilgi ve istişare bizleri mutlu ediyor. İnsanların kişiler yerine Kırşehir'in geleceği üzerine yaptıkları söylemler, 10 yılda yaptığımız işin doğruluğunu da bizlere gösterdi."dedi.Siyasete millete hizmet etme noktasında aracı olarak baktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında; AK Parti iktidarı ile Kırşehir kazanım elde etti. Bizler siyasi mekanizmaları Kırşehir'e hizmet aracı olarak gördük. Şehri de 2009 yılından itibaren yeniden imar ettik. İnsan odaklı yaptığımız çalışmalarımız da önceliği yaşamın olağan akışının kolaylaştırmaya verdik.10 yılda Kırşehir'e 830 milyon liralık yatırım yaptık. İktidar partisi (AK Parti) olmasaydı yatırımlar bu denli hızlı ve güçlü halde olmazdı. İmkanların azlığından yakınmadan Kırşehirlilerin yaşamlarının kolaylaşması ve şehrin modern görünüm kazanabilmesi için mücadele ettik.Şahsımda AK Parti Belediyesine vereceğiniz en büyük destek 'Allah razı olsun' demektir. Kimsenin lafına bakmadan hayal denilen her şeyin hayata geçmesi mücadelesini verdik. Bu mücadelede kimseyi kendimize rakip olarak görmedik. Toplumsal barış ve huzur her şeyin önünde geldi.""Rakibimiz Sosyal Belediyecilikte kendimiz oldu"Kırşehir'de illa birilerini rakip olarak görmek gerekiyorsa biz rakip olarak kendimize yine kendimizi seçtik. Toplu Taşıma araçlarını devreye sokarak Kırşehir'e vizyon kattık. Ulaşımın kolay hale gelmesi her bölgeden insanın merkezde olmasını sağlayarak şehirde sirkülasyon yaparak her kesime dokunma gayretinde olduk. İktidar partisi Belediye Başkanı olmanın avantajlarını Kırşehir için kullanma gayreti ile çalışmalar yürüterek hiç vazgeçmediğimiz istişare ile de kamu oyunun beklentilerine net karşılık verdik. Bizler şehrimiz için mücadele verirken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'da dünya ile mücadele ediyor. Bilinmeli ki, bizler kuru ekmek yeriz ama devletimizi kimselere teslim etmeyiz." - KIRŞEHİR