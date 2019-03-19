Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Açıklaması

Kaynak: İHA

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'i 'Gönül Belediyeciliği' anlayışı ile zirve noktasına getirdiklerini söyledi.Halk buluşmaları kapsamında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya sürecini yürüten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, insan odaklı anlayışla Kırşehir'de 10 yılda sevgi tohumları ektiklerini Kırşehir'de ki kazandırılan projelerle de çıtayı yükselteceklerini belirtti.Belediye Başkanı ve Mahalli İdareler Seçimlerinin AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, esnaf ve halk buluşmaları yaptı.Yeni dönem 41 vizyon proje ile Kırşehir'de iyi bir ivme yakalayacaklarını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir sevgimizi 10 yıldır eserlerimizle gösterdik. Kırşehir'i zirve noktasına getirdik. Şimdi de yeni dönemimizde taçlandıracağız. İnsan odaklı bir anlayış ile şehrin tamamının gelişim ve dönüşüm sürecini üstlendik. Kırşehir'de dokunmadığımız insan ve yapı kalmadı."dedi.Mahalle toplantılarını mini miting alanlarına çeviren Kırşehirliler teşekkür eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;"Vizyon projelerimiz hakkında halkı bilinçlendiriyor onlarla yaptığımız istişareler de ise bilgi alıyoruz. Kırşehir'i mahalle mahalle sokak sokak tek tek dolaşıyor, diğer taraftan da ildeki işyerlerinde esnafları dinleyerek eksiklerimizi görüyoruz. Geleceğin güçlü şehrini hep birlikte inşa edeceğimizi taaddüt ediyoruz. Hayatı kolaylaştıracak 41 vizyon projelerimizle Kırşehir'imizin geleceğine emin adımlarla, gönüller yaparak ilerleyeceğiz. Şeffaf belediyecilik anlayışından asla taviz vermedik bundan sonra da asla vermeyeceğiz. " - KIRŞEHİR