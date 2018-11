Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Kırşehir'e Sunulan Hizmetler Bir Çok Belediye Tarafından Örnek...

28 Kasım 2018 Çarşamba 08:35



KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hizmet planını oluştururken Kırşehir'de yaşayanların memnuniyetini göz önüne alarak hareket ettiklerini söyledi.Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Kırşehir'de çalışmalar yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci , Yapılan çalışmalarda halkın memnuniyetinin ön plana alındığını ve 'gönül belediyeciliği' anlayışı ile çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.Toplumun her kesiminin faydalandığı çalışmaların yapıldığını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci , "Hizmet planımızı oluştururken hemşerilerimizin memnuniyetini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Bu sayede toplumun her kesimine belediye hizmetlerini götürüyoruz. Gençlere ayrı hizmetler, kadın kardeşlerimize ayrı hizmetler, yardıma muhtaç ailelerimize yönelik ayrı hizmetlerimiz var. Bunlar içerisinde bir hizmetimiz var ki; bu hizmetle hem gönülleri kazanıyoruz hem de başımızın tacı büyüklerimizin duasına mazhar oluyoruz" dedi.Yaşlıları evlerinde, hastanede, huzur evinde ziyaret ettiklerini, buldukları her fırsatta onların yanında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Bahçeci, 'Gönül Dağı Projesi' kapsamında yaşlıların evlerinin düzenli olarak temizlendiğini ve ziyaret ettiklerini ise şöyle anlattı:"Büyüklerimizin her alanda yardımlarına koşuyoruz. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler temizlik yapacak durumda olmayan yaşlılarımızın evlerini temizliyor. Şu an yaşlımıza evde temizlik hizmeti veriyoruz. Yeri geliyor kendi evlatları gelip anne babalarının evlerini temizlemiyor, biz temizliyoruz. Onları kimseye muhtaç bırakmıyoruz. Bunları yaparken hiçbir fayda gözetmeksizin sadece onların hayır dualarına mazhar olabilmek için yapıyoruz"ifadelerini kullandı.Gönüllerde olmanın Belediye hizmetleri açısından önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, Belediyecilikte hizmetin çok önemli olduğunu, ancak gönüllere girmenin fiziki belediyecilik hizmeti kadar önemsenmesi gereken bir husus olduğunu vurguladı. - KIRŞEHİR