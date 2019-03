Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Muhabbet ve Sevgi ile Kırşehir'i İmar Ettik"

Kaynak: İHA

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'i 10 yılda sevgi ve muhabbetle inşa ettiklerini söyledi.Kırşehir, hayallerini gerçekleştirmek için 2009 yılında yola çıktığını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir, için 2009 yılında yola çıkarak şehri yeniden imar ettik. 'Şehrimi Seviyorum' sözünü lafta bırakmayarak 10 yılda şehrimiz için üretken bir belediyecilik anlayışı sergileyerek 830 milyon liralık yatırım yaptık."dedi.Belediye kapısını Kırşehir'de sevgi ve muhabbetle açtığını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Ne mutlu bize milletimizin gönlüne girebilmişiz, gittiğimiz her yerde sevgi ve muhabbetle karşılaşıyoruz.Kanalizasyon sıkıntısı olan bir şehir'de alt yapı dahil birçok probleme çözüm getirdik. Her sorunun odak noktasını tespit ederek yürüttüğümüz çalışmalarda başarıya da ulaştık. Mahalli İdareler seçimleri sonrasında da güçlenerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. "dedi.Kırşehir, hayalleri noktasında 10 yıl önceki heyecanı hiç kaybetmediğini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;"Kalkınma ve gelişim hızımız aralıksız devam edecek. Kırşehir'de her alanda devrim niteliğinde çalışmalarla şehrimizi imar ettik. Memleketimizin her meselesini gönlümüzde hissederek yaptığımız projelerimize halkımızda tam destek sundu. Bu destekle bizlerde 'Memleket İşi Gönül İşi' sloganı ile hareket ediyoruz. Diri olacak ve Kırşehir içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - KIRŞEHİR