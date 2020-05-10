Haber, Son Dakika, Haberler

Belediye başkanı yaşlı kadını makam aracıyla gezdirdi

Seçildiği günden beri makam aracı kullanmayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 85 yaşındaki Öztan Çatalkaya'yı kendi kullandığı makam aracıyla gezdirdi.

Belediye başkanı yaşlı kadını makam aracıyla gezdirdi
10.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:31
Seçildiği günden beri makam aracı kullanmayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 85 yaşındaki Öztan Çatalkaya'yı kendi kullandığı makam aracıyla gezdirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yürüme zorluğu yaşayan 85 yaşındaki kadın için Belediye Başkanı Çetin Akın bir ilke imza attı. Seçildiği günden beri kullanmadığı makam aracını belediye garajından çıkarıp şoför koltuğuna geçen Akın, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saatliğine ara verilince Öztan Çatalkaya'ya şehir turu attırdı. Başkan Akın, makam arabasıyla yaşlı kadını evinden alarak önce sokaklarda gezdirdi. Daha sonra Çatalkaya'yı Irlamaz Spor Vadisi'ne götüren Akın, buradaki yeşil alanda banklarda oturarak Çatalkaya ile sohbet etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuk Çetin, Turgutlu, Manisa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan’dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum Haber
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa’da son 20 yılın en iyi forveti seçildi Haber
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Kadir Şeker’in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Haber
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Haberler››Güncel››Belediye başkanı yaşlı kadını makam aracıyla gezdirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:23: İçişleri Bakanı Soylu şehit annesiyle telefonda görüştü - Haber 17:23: Pendik'te şehit anneleri ve 100 yaş üzeri annelere ziyaret - Haber 17:23: Mehmetçiğin çiçeği annesine ulaştırıldı - Haber 17:22: Kulp Vefa Sosyal Destek Grubundan Anneler Günü sürprizi - Haber 17:22: Tarsus'ta koluna demir korkuluk saplanan çocuk tedaviye alındı - Haber 17:14: ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:56: Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin 16:48: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor - Haber 13:29: Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş - Haberler