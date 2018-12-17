Belediye Başkanı Zolan, Yerel Yönetimleri Anlattı

Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, yerel yönetimlerin çalışma esasları ve büyükşehir belediyelerinin yapılanması hakkında bilgi verdi.
Denizli Gazeteciler Cemiyeti
'nin (DGC) düzenlediği DGC Akademi Kent Gazeteciliği Programı'nın bu haftaki konuğu olan Zolan, yerel yönetimlerin yetkileri, sorumlulukları ve görevleriyle ilgili basın çalışanlarına bilgi verdi.
Denizli'de belediyecilik anlayışının ve verilen hizmetlerin 2014 yılında Denizli'nin büyükşehir statüsü kazanmasıyla değiştiğini ifade eden Zolan, şunları söyledi:
"Daha önce neredeyse hizmet anlamında elimiz kolumuz bağlı idi. Bir okul duvarını bile yaptığımızda ya da bahçesini düzenlediğimizde, soruşturma geçirirdik. Eğitimle ilgili yatırım yapamazdık. Ancak şimdi böyle değil. 5393 sayılı yasa ile yerel yönetimde büyük değişiklikler oldu, birçok düzenlemeler yapıldı. Belediyeler artık okul binası yapabilir hale geldi. Yeni sistem ile belediyeler mini bir devlet yapısı gibi işlemeye başladı. İlk dönem yeni ilçeler ile yetki karışıklığı yaşansa da şimdi her şey yoluna girdi. Herkes sınırını ve sorumluluklarını biliyor. Büyükşehir olarak 52 itfaiye istasyonu ile hizmet veriyoruz. Kişi başına düşen personel ve istasyon anlamında Türkiye
'de birinciyiz, araç sayısı bakımından da İstanbul
'un ardından ikinciyiz. Türkiye'de 1/25 binlik nazım imar planını ilk yapan belediyeyiz. Şehrin tamamına hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Şehir merkezinde ne varsa en ücra noktada aynı standartta hizmeti sağlama gayretindeyiz."
Belediye başkanlığının seçimle olması bakımından başkanlık sisteminin bir örneği olduğuna işaret eden Zolan, belediye başkanının da yüzde 50'den fazla oy alarak seçilmesinin gerekliliğini vurguladı.
Kaynak: AA