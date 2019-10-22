Haberler » genel » Belediye Başkanı Zorluoğlu, gençlerin sosyal medyadan yaptığı maç istediğini kırmadı

Belediye Başkanı Zorluoğlu, gençlerin sosyal medyadan yaptığı maç istediğini kırmadı

Belediye Başkanı Zorluoğlu, gençlerin sosyal medyadan yaptığı maç istediğini kırmadıTRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gençlerin sosyal medya üzerinden maç teklifini geri çevirmedi.

22.10.2019 18:20
Belediye Başkanı Zorluoğlu, gençlerin sosyal medyadan yaptığı maç istediğini kırmadı
TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gençlerin sosyal medya üzerinden maç teklifini geri çevirmedi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Mahmut Çavuş, sosyal medya hesabından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu etiketleyerek, "Başkanım Akçaabat gençliği olarak halı sahada sizlere meydan okuyor, formalarınızla birlikte takımınızı maç yapmaya davet ediyoruz. Hayde başkanım Keşanlı formasına bizimle maç oynamaya var mısın?" teklifi yaptı.
Sosyal medya hesabında bu teklifi gören Başkan Zorluoğlu, "Bu teklifi memnuniyetle kabul ediyorum. Goller de formalar da benden. Hayde uşaklar" ifadeleriyle maç teklifini geri çevirmedi.
Akçaabatlı gençlerle buluşarak, Trabzonspor'un yeni sezon keşan formasını giyen Başkan Gümrükçüoğlu, yeşil sahada sergilediği hünerlerle alkış aldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in de katıldığı halı saha maçı 3-3 berabere bitti. Maçta gençlere forma hediye eden Zorluoğlu, "Sosyal medyadan gençler bize ulaştı. Bir maç teklifi oldu. Bizlerde de futbol sevdası var. Bu teklifi geri çeviremedik. Hem forma hem gol sözü verdik. Forma sözünü yerine getirdik. Bence iyi maç oldu. Rakip dişli çıktı. Ben gol atamadım ama iyi paslar verdim. Her zaman olduğu gibi takımı yönettim" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Zorluoğlu, gençlerin sosyal medyadan yaptığı maç istediğini kırmadı

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
18:37 Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit düşen Mutlu Can Meşeci son yolculuğuna uğurlandı
18:34 Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
18:25 Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektup
18:20 Belediye Başkanı Zorluoğlu, gençlerin sosyal medyadan yaptığı maç istediğini kırmadı
18:13 FETÖ'den firari eski savcı Dalkuş tutuklandı
18:05 Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na klipli destek
18:00 Kırşehirli gazeteciden 30 yıllık siyasi arşivde unutulmayanlar gün yüzüne çıktı
22.10.2019 18:49:36