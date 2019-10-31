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Gökçebey Belediye Başkanı'nın oğlu resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçlarından gözaltına alındı

Zonguldak'ın Gökçebey İlçe Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ün oğlu H.Ö, resmi belgede sahtecilik ile zimmet suçlarından gözaltına alındı.

31.10.2019 17:09

Devrek Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görevli olarak çalışan H.Ö., geçen hafta belediyeye ait hesaplarda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açığa alındı. H.Ö. bugün de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE ZİMMET SUÇLARI

Gökçebey Belediyesi'nin İYİ Partili Başkanı Vedat Öztürk'ün oğlu olan H.Ö'nün 'resmi belgede sahtecilik' ve 'zimmet' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

H.Ö'nün emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Gökçebey Belediye Başkanı'nın oğlu resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçlarından gözaltına alındı

Vedat Öztürk, Gökçebey, Devrek, Politika, Güncel

Kaynak: DHA


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