Gökçebey Belediye Başkanı'nın oğlu resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçlarından gözaltına alındı

Devrek Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görevli olarak çalışan H.Ö., geçen hafta belediyeye ait hesaplarda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açığa alındı. H.Ö. bugün de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE ZİMMET SUÇLARI

Gökçebey Belediyesi'nin İYİ Partili Başkanı Vedat Öztürk'ün oğlu olan H.Ö'nün 'resmi belgede sahtecilik' ve 'zimmet' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

H.Ö'nün emniyetteki sorgusu devam ediyor.