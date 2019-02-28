Belediye Başkanına Şantaj İddiasına Tutuklama

Kaynak: AA

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a görüntülü şantajda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.Belediye Başkanı Karabağ, E.D. hakkında, eski belediye çalışanı A.Ö. ile gizli görüntülerinin olduğunu söyleyerek kendisinden makamında para istediği iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyet mensupları, A.Ö. ve üzerinde sahte kimlikle yakalanan E.D'yi gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Zanlı E.D, hakkındaki şantaj suçlamalarını kabul etmedi.Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden E.D, "resmi evrakta sahtecilik ve şantaj" suçlamasıyla tutuklandı."Özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj" suçlamaları yöneltilen A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.