13 Kasım 2018, 22:38
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Belediye Başkanı, Oğlunun Arkadaşlarıyla Çatışmaya Girdi: Yaralılar Var

Osmaniye'de, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve yanındaki belediye çalışanı ile Başkan Koca'nın oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve beraberindekiler arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda, Belediye Başkanı dahil 3 kişi yaralandı.

Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişiyle, oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve beraberindekiler arasında silahlı kavga yaşandı. Çıkan çatışmada Başkan Koca ve Karakaya'nın dizlerinden, belediye çalışanının ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

HASTANE ÇIKIŞINDA ÇATIŞMA

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve yanındaki belediye çalışanı Burak Başaran ile hastane kafetaryasındayken oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve beraberindekiler arasında silahlı kavganın yaşandığı ortaya çıktı. İki grup arasında çıkan çatışmada Başkan Koca ve Karakaya'nın dizlerinden, Başaran'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Başkan Koca ve Karakaya'nın durumlarının iyi olduğunu belirten kaldırıldıkları hastanenin müdürü Ali Daşçı, Başaran'ın durumunun ise ağır olduğunu söyledi. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Başaran'ın tedavisine burada devam edildiği bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Özel hastanenin müdürü Ali Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın hastane yanında bulunan kafeteryada gerçekleştiğini söyledi.

Olayda yaralanan Başaran'ın belediyede işçi kadrosunda çalıştığını, Murat Karakaya'nın ise Başkan Koca'nın oğlunun arkadaşı olduğunu öğrendiklerini aktaran Taşçı, "Yaralılarımızdan Başkanımız ve Murat Karakaya'nın durumu iyi. Diz kapaklarından kurşun girip çıkmış. Burak Başaran isimli arkadaşımızın ise durumu kritik, kendisini Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk ettik." dedi.

Hasanbeyli,Alpaslan Koca,Osmaniye
13 Kasım 2018 Salı 22:38



YORUMLAR (7)
........: Yaa şöyle haberleri görünce ürküyorum kalbim çarpıyor daha kötü senaryolar kuruyorum haberi okumadan yazık yahu başka bişey karışmıştır işin içine
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ZZ EBANİ: Paradır para
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ADEM YOLDAŞ: Adalet garibana işlerse böyle vahim blancolar bitmez
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İSİMSİZ: bu belediyeler müteahhit lere iş verip hak edişlerini ödemediği sürece bu olayları çok göreceğiz.
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  • DOĞRU SÖZLÜ : Bütün bunların sebebi büyük ortadoğu projesi eşbaşkanlık iddasında bulunmamız olmasın ?
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