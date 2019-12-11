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Belediye Başkanına suikast hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki Mazlum Muhammed Ali isimli terörist Şanlıurfa'da yakalandı.

11.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:57Belediye Başkanına suikast hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki Mazlum Muhammed Ali isimli terörist 'da yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Mazlum Muhammed Ali isimli Suriye uyruklu teröristin ülkemize geçiş yaptığı, önümüzdeki günlerde Suruç ilçesi başta olmak üzere Türkiye'de sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin başarılı çalışması sonucu; Mazlum Muhammed Ali isimli teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaldığı yer tespit edildi. Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte yardım ve yataklık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

Teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen sorgusunda, yaklaşık 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığı, yakalanmasaydı önümüzdeki günlerde Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi gerçekleştireceği, kendisini eylem yapmak amacıyla Şaban kod adlı teröristin görevlendirdiği, sınırdan geçişini ve Suruç'ta kaldığı evin bu terörist tarafından ayarlandığı, eylem için 2 bin 100 dolar para verdiği, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10 bin dolar alacağı öğrenildi.

Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ANKARA

Muhammed Ali, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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