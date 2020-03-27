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Belediye başkanından birer metrelik mesafede açık alan toplantısı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) önlemlerini üst düzeye çıkardı.

27.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:52
Belediye başkanından birer metrelik mesafede açık alan toplantısı
Kırıkkale 'nin Yahşihan Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) önlemlerini üst düzeye çıkardı. Haftalık olarak gerçekleştirdiği birim müdürleri toplantısını açık alanda sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştirdi.

Yahşihan Belediye Başkanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüse (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz öncülüğünde her hafta gerçekleştirilen birim müdürleri toplantısı korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle açık alanda gerçekleştirildi. Toplantı sırasında birer metrelik sosyal mesafe kuralına da uyulduğu görüldü. Başkan Türkyılmaz, virüse karşı ilçe merkezinde önlemlerini üst düzeye çıkartıldığını belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

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