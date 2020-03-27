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Belediye başkanından online basın toplantısı

Mersin'de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, düzenlediği online basın toplantısında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarını anlatarak soruları yanıtladı.

27.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:48
Belediye başkanından online basın toplantısı
Mersin 'de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, düzenlediği online basın toplantısında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarını anlatarak soruları yanıtladı.
Yılmaz, telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, virüs riskinin duyulduğu andan itibaren ilçede önlemleri almaya başladıklarını söyledi.
Ekiplerin, her gün vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde, toplu taşıma araçlarında, kamu kurumlarında, ATM'lerde ve camilerde dezenfekte çalışmaları yürüttüğünü aktaran Yılmaz, önlemlerin devam edeceğini belirtti.
Yılmaz, basın mensuplarına telekonferansla ulaşmak istediklerini ifade ederek, "Burada önemli olan, basın mensuplarının aynı anda habere ulaşabilmesi. Sosyal medyadan da yapabilirdik ama onun gibi tek taraflı değil de daha interaktif bir toplantı yapmayı istedik. Bu buluşmaları son derece önemsiyoruz." dedi.
Uygulamaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, "İlk olarak belediye görevlileriyle, sonrasında muhtarlarla, şimdi de basın mensuplarıyla bu toplantıyı yapıyoruz. Uygulamayı geliştirerek sürdüreceğiz." diye konuştu.
Yılmaz, Kovid-19'a karşı sürekli yeni stratejiler geliştireceklerini, ilçedeki asansörlerin tamamına dezenfektan yerleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
Virüsle mücadele sürecinde her türlü duruma hazırlıklı olduklarına dikkati çeken Yılmaz, "Allah beterinden esirgesin ama daha kötüsünü düşünüp hazırlanmak mecburiyetindeyiz, daha kötüsüne de hazırız. Sokağa çıkma yasağı olursa vatandaşların iaşelerinin ve işlemlerinin karşılanmasına hazırız." ifadesini kullandı.
Yılmaz, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel

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