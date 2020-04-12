Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belediye başkanından sokağa çıkamayan kıza sürpriz doğum günü

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kendisine sosyal medyadan ulaşıp, sokağa çıkma yasağı yüzünden kızının doğum gününü kutlayamadıklarını belirten aileye doğum günü sürprizi yaptı.

12.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:56
Belediye başkanından sokağa çıkamayan kıza sürpriz doğum günü
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kendisine sosyal medyadan ulaşıp, sokağa çıkma yasağı yüzünden kızının doğum gününü kutlayamadıklarını belirten aileye doğum günü sürprizi yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a sosyal medya aracılığı ile ulaşan Melih ve Can çifti, 6 yaşına giren Azra'nın doğum gününü kutlayamadıklarını belirtti. Başkan Taban'dan destek isteyen aileye sürpriz gecikmedi. Belediye ekipleri tarafından doğum günü pastası minik Azra'nın evine ulaştırıldı. 6 yaşına giren Azra ve video konferans yolu ile görüntülü olarak kendisini bekleyen Taban'ı görünce duygulu anlar yaşadı. Yapılan sürpriz karşısında bir hayli şaşıran küçük Azra, bu sürprizden dolayı Başkan Taban'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alper Taban, İnegöl, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Salgın ABD’de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Salgın ABD'de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Belediye başkanından sokağa çıkamayan kıza sürpriz doğum günü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:54: Marmaris'te vatandaşlara 50 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı - Haber 18:53: Elbistan Belediyesi'nden seyyar satıcılara destek - Haber 18:52: Gölbaşı Belediyesi ekipleri mahalle mahalle dolaşıp çocuklara şarkı dinletti - Haber 18:52: Yemen'de Husilerin attığı balistik füze imha edildi - Haber 18:50: Camdan silkelediği halı, elektrik direğine asılı kaldı - Haber 18:27: Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber