Belediye başkanından sonra yardımcısının da Kovid-19 testi pozitif çıktı
Şanlıurfa'daki Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı Mustafa Mesut Şengül'de de koronavirüs tespit edildi.
10.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:28
Alınan bilgiye göre, dün Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından başkan yardımcısı Şengül de test yaptırdı.
Testi pozitif çıkan Şengül, tedavi için hastaneye götürüldü.
Dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, bugünse tedbir amacıyla hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun çok iyi olduğunu bildirdirmişti.Şanlıurfa'daki Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı Mustafa Mesut Şengül'de de koronavirüs tespit edildi.
Şanlıurfa'da belediye başkanından sonra yardımcısının da Kovid-19 testi pozitif çıktıŞanlıurfa'daki Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı Mustafa Mesut Şengül'de de koronavirüs tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, dün Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından başkan yardımcısı Şengül de test yaptırdı.
Testi pozitif çıkan Şengül, tedavi için hastaneye götürüldü.
Dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, bugünse tedbir amacıyla hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun çok iyi olduğunu bildirdirmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Mesut Şengül, Hasan Aslan, Şanlıurfa, Hilvan, Güncel, Haber