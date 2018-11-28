Belediye Başkanından Yürüme Zorluğu Çeken Erkan Can'a Tekerlekli Sandalye

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:31



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:31

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, şeker hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşayan, yürümekte de zorluk çeken Erkan Can'a (45), akülü tekerlekli sandalye hediye etti.Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 6 aydır temizlik işlerini yaptığı Hacızadeler Camisi'nde tek göz odada yaşayan ve devletten aldığı 400 TL engelli aylığı ile geçimini sağlamaya çalışan Erkan Can'a, yardım eli uzattı. Başkan Özacar, şeker hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşayan böbreklerinden de rahatsızlık olan Erkan Can'a, yürüme zorluğu çektiği için akülü tekerlekli sandalye hediye etti.?Erkan Can'ın, yaşamını kolaylaştırmak için elinden geleni yapacağını belirten Başkan Özacar, "Kardeşimize yürümekte zorluk çekince akülü tekerlekli sandalye hediye ettik. Şimdi daha kolay hareket edebilecek" dedi.- Çanakkale