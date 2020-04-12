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Belediye başkanının abisi korona virüsten hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün korona virüs tedavisi gören abisi, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:50
Belediye başkanının abisi korona virüsten hayatını kaybetti
Kocaeli 'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün korona virüs tedavisi gören abisi, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün 50 yaşındaki abisi Köksal Söğüt, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan testlerde korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Böbrek yetmezliği hastası olan Söğüt'ün hastanede yattığı sırada plazma tedavisi olabilmesi için donör bulunması amacıyla sosyal medya üzerinden duyuru yapıldı. Donör aranma çalışmaları sırasında fenalaşan Söğüt, 12 günlük yaşam savaşını kaybederek vefat etti. Özel bir hastanede vefat eden Söğüt'ün hastanedeki işlemleri sonrasında Körfez ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Şener Söğüt, Kocaeli, Körfez, Söğüt, Güncel
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