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Belediye başkanının aracına ateş eden 3 kişi tutuklandı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinin belediye başkanının özel aracına av tüfeğiyle ateş edip zarar verdikleri ve camına "Bu son uyarı" şeklinde not bıraktıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

22.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:06Belediye başkanının aracına ateş eden 3 kişi tutuklandı
'ın ilçesinin belediye başkanının özel aracına av tüfeğiyle ateş edip zarar verdikleri ve camına "Bu son uyarı" şeklinde not bıraktıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.
19 Kasım Salı günü gece saatlerinde, belediye başkanı Recep Boyacıoğlu'nun özel aracına av tüfeğiyle ateş eden kimliği belirsiz kişiler, aracın camına da "Bu son uyarı" şeklinde not bırakarak kaçtı.
Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler Mehmet Ö, İbrahim G. ve Muhammet Ali İhsan P'yi yakaladı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüpheli Mehmet Ö'nün ifadesinde, olayın siyasi bir nedeninin olmadığını söylediği öğrenildi.
Belediye başkanın oğlu A.B'nin, eşinin eski nişanlısı olduğunu ifade eden Mehmet Ö'nün ifadesinde, A.B'nin uzun süredir kendisini ve eşini mesaj yazarak rahatsız ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiklerini söylediği belirtildi.

Kazımkarabekir, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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