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Belediye başkanının evine pompalı tüfekle ateş edilmesi

Antalya'da Serik İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı av tüfeğiyle ateş edilmesiyle ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.

20.09.2019 18:18Belediye başkanının evine pompalı tüfekle ateş edilmesi
Antalya'da Serik İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı av tüfeğiyle ateş edilmesiyle ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.
Serik ilçe Jandarma ekipleri, Belediye Başkanı Aputkan'ın Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan evinin yakınına gelerek pompalı tüfekle ateş edip kaçan şüphelilerin yakalanması için 780 kamera kaydını inceledi.
Tespit edilen şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonda A.K., Ç.Ç, S.Ö. ve R.G. yakalandı.
Yapılan aramada olayda kullandığı öne sürelen otomobil, 3 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Serik ilçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine 6 Eylül'de bazı kişilerce pompalı tüfekle ateş ederek kaçmıştı. Olaydan evinde bulunan Aputkan ve ailesi yara almadan kurtulurken evde 72 saçma deliği tespit edilmişti. Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklanmış 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Enver Aputkan, serik, Güncel

Kaynak: AA

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