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Belediye başkanının Filenin Sultanları'na yaptığı yorum tepki çekti: Kendilerini teşhir ediyorlar

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Almanya'yı mağlup ederek Olimpiyat vizesi alan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı 'kendilerini teşhir etmek'le eleştirdi. Şahin'in bu paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

14.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:48

Düzce 'nın MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin, Almanya'yı 3-0 yenen ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları hakkında bir paylaşımda bulundu. Şahin, "Kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" ifadelerini kullanınca sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaşan ve sahadan 3-0 galip ayrılan Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Düzce'nin MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'ın konuya ilişkin paylaşımı ise sosyal medyada büyük tepki gördü.

"KENDİNİ TEŞHİR EDECEKSİN SONRA DA SEVİNECEKSİN"

Birol paylaşımında, "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" şeklinde yazdı.

Başkan Şahin kendisini, "Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz" diyerek savundu.

"İSLAM ÜLKESİNDEYİZ"

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, telefonla ulaşılan başkan Şahin söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram" dedi.

BAHÇELİ TEBRİK ETTİ

Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün yaptığı grup konuşmasında "Almanya'yı mağlup ederek Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Belediye Başkanı Birol Şahin'in bu paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Kullanıcılar Şahin'in paylaşımını eleştiren ifadeler kullandı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

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Belediye başkanının Filenin Sultanları'na yaptığı yorum tepki çekti: Kendilerini teşhir ediyorlar

Birol Şahin, Kaynaşlı, Spor, Güncel


HABER YORUMLARI (49)
EFEDAYI:Din Allah''la kul arasındadır . Bu kızlar müslümansa bu onlarla Allah''ın arasındadır , belki de müslüman bile değildirler Müslüman olmak zorundamıdırlar . Bu şahıs bakıp incelemediyse vücut hatlarının belli olduğunu nerden biliyor ?
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ÎNANÇ SAMÎMÎYETÎ:Adam Yüce ALLAH''ın emirlerini hatırlatmış ve doğruları söylemiş. Nerenize ne battıki tepki gösteriyorsunuz. Milli kazanımınız Haşa Manevi değerlerden ve Müslüman kadınların namusundan dahamı önemlidir ?
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GÜL:Adam dogru söylemis ama imansizlar hemen saldirmis. Almanyada bir 19 yasinda bayan bir erkek dergisine soyunmus ve gazeteci anne babasina düsüncesini soruyor ve anne ve baba güzel kizimiz neden göstermesin güzel vücüdunu dediler. Gidisat kötü.
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MEHMET:Aha sectiginiz. Aha gelecegimiz
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ALİ KARA:başkan doğru söylüyor islamın emri bu başkanıma teşekkür ediiyorum.
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HAKAN:başkanımızı yedirmeyiz arkasındayız doğru söylüyor Allahın emrini söylemiş kudurunlar neden kudurmuş
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ALİ:Doğruyu dünyada söylemiş
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M.A:Adam yerden göğe kadar haklı. . .
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HAKLI:Adam haklı. müslüman insan bu şekilde giyinip kendini sergileyemez. Spor adı altına sığınmamak gerek
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ŞEYTANIN ALASI:adamın söylediği hangisi yanlış, eğer müslüman değilseniz zaten sorun yok. . . .
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