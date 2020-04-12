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Belediye başkanının koronavirüs tedavisi gören ağabeyi hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün koronavirüs nedeniyle tedavi gören ağabeyi Köksal Söğüt (50), yaşamını yitirdi.

12.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:54
Belediye başkanının koronavirüs tedavisi gören ağabeyi hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün koronavirüs nedeniyle tedavi gören ağabeyi Köksal Söğüt (50), yaşamını yitirdi.

Körfez ilçesinde müteahhitlik yapan Köksal Söğüt, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisiyle tedaviye alındı. Aynı zamanda böbrek rahatsızlığı da bulunan Söğüt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Köksal Söğüt'ün bu sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ağabeyi için sosyal medya hesabından plazma ihtiyacı duyurusu yapmıştı. Başkan Söğüt, ağabeyinin tedavisi için koronavirüs tedavisi görerek iyileşen, 14 gün izole olan kişilerin plazma bağışında bulunması için yardım istemişti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Güncel
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