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Belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunması

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazının bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

26.08.2019 16:30 Belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunması
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazının bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, makam odasındaki elektrik prizi içerisinde dinleme cihazı bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.V. ile G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerin, cihazı bulmak için belediyeye çağrılan ve telsiz satış işi yapan kişiler olduğu, cihazı bulduktan sonra yerine koydukları ve parmak izlerinin de bu yüzden çıktığı tespit edildi.
Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'ın da ek ifadesinde bu durumu doğrulaması üzerine haklarında işlem yapılmayan şüpheliler serbest bırakıldı.
Cihazı makam odasına koyan kişilerin belirlenmesi çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
Belediye Başkanı Serdar Sandal, 23 Ağustos'ta makam odasında dinleme cihazı tespit etmeleri üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.

Serdar Sandal, Bayraklı, Sandal, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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