Haberler» Güncel» Haber

Belediye Başkanının makam şoförüne bıçaklı saldırı

Afyonkarahisar'ın Çay İlçe Belediye Başkanı'nın makam şoförü, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

05.09.2019 16:20
Afyonkarahisar'ın Çay İlçe Belediye Başkanı'nın makam şoförü, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, dün ilçede bir vatandaşın düğün törenine katıldı. Düğün sonunda başkan Atlı ile görüşmek isteyen Sedat Ç. ile kardeşi Ali Ç'ye bugün için randevu verildi.
Bunu kabul etmeyen ve alkollü oldukları ileri sürülen Sedat Ç. ile kardeşi Ali Ç, başkan Atlı'nın makam şoförü Metin Sansarcı ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat Ç, Sansarcı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Çay Devlet Hastanesine kaldırılan Sansarcı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüphelilerden Sedat Ç, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Çay Belediyesinde memur olarak çalıştığı öğrenilen Ali Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Belediye Başkanının makam şoförüne bıçaklı saldırı

Hüseyin Atlı, Afyon, Çay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:04   Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
21:03   Devrilen kamyonetin uçuruma yuvarlanmasını kiraz ağacı engelledi
21:02   Elektronik çek yasasına oda ve sendikalardan destek geldi
21:02   Birinci sınıf öğrencileri, şehir turu ve mehteranla okula "Merhaba" dedi
21:01   Kılıçdaroğlu, han belediyesi önünde konuştu
21:00   Akü hırsızları yakalandı
21:00   Traktörün altında kalan sürücü öldü